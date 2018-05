Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat sich zu einer Hochburg für Carsharing-Modelle ohne feste Stationen entwickelt. Der Anbieter Car2go verzeichnet in Hamburg erstmals in einer europäischen Metropole mehr als 100 000 registrierte Kunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch aus Anlass seines fünfjährigen Bestehens in der Hansestadt mit. Car2go war im April 2011 mit einer Flotte von 300 Smart-Modellen an den Start gegangen, die mittlerweile auf 800 Fahrzeuge gewachsen ist. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) würdigte das Konzept als einen wichtigen Beitrag zum Mobilitätsmix in der Stadt. Die Hamburger seien dafür sehr aufgeschlossen.