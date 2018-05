Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem Hotel am Hamburger Hauptbahnhof ist am Mittwochmorgen ein Gast ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Vier Hotelgäste seien unverletzt geblieben. Rettungskräfte hätten noch versucht, den schwer verletzten Mann wiederzubeleben, er sei jedoch noch am Unfallort gestorben.

Das Feuer war nach Polizeiangaben vermutlich in einem der sechs Hotelzimmer ausgebrochen. Wie der Sender NDR 90,3 berichtete, loderten Flammen aus einem China-Restaurant im Erdgeschoss.

Das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen und will die genauen Umstände ermitteln. Bei dem Hotel handelt es sich um eine Pension für Arbeiter, sagte der Polizeisprecher.