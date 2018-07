Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli bastelt bereits jetzt am Terminplan für die kommende Fußball-Saison. Der Zweitligist wird am 2. September ein Testspiel beim österreichischen Regionalligisten Wiener SK bestreiten, wie die Kiezkicker am Mittwoch mitteilten. Wie der FC St. Pauli gilt auch der Wiener SK als basisnaher Verein mit einer bunten und lebendigen Fanszene.

Die kommende Zweitliga-Saison beginnt am 5. August, das Spiel in Wien soll nach dem 3. Spieltag steigen. In dieser Woche hatte St. Pauli bereits die Verpflichtung von Angreifer Aziz Bouhaddouz und die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Bernd Nehrig bekanntgegeben.

