Hamburg (dpa/lno) - Trainer Ewald Lienen vom FC St. Pauli hat vor der Partie am Freitag bei Fortuna Düsseldorf davor gewarnt, den in Abstiegsnot geratenen Gegner zu unterschätzen. "Sie wehren sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht und sind super aggressiv. Das ist eine Mannschaft, die mit vielen erfahrenen Spielern um das Überleben kämpft. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte Lienen am Mittwoch. Obwohl die Düsseldorfer nur 15. der 2. Fußball-Bundesliga sind, schätzt er die Fortuna auch spielerisch stark ein: "Sie möchten viel Ballbesitz haben und lassen den Gegner gut laufen."

Lienen kann wieder auf den genesenen Außenspieler Jeremy Dudziak setzen. Der Einsatz von Außenverteidiger Marc Hornschuh ist wegen eines Pferdekusses unsicher. Die Stürmer Lennart Thy und John Verhoek sowie Defensiv-Allrounder Jan-Philipp Kalla fallen weiter aus. "Es wäre möglich, mit der gleichen Aufstellung wie letzte Woche aufzulaufen", sagte Lienen mit Blick auf das jüngste 2:0 gegen den VfL Bochum.

St. Pauli hat als Tabellenvierter einen Rückstand von sieben Punkten auf den 1. FC Nürnberg, der auf dem Relegationsplatz steht. Rund 2900 Hamburger Fans reisen mit nach Düsseldorf. Sitzplatztickets sind noch an der Tageskasse erhältlich.

