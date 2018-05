Barcelona (dpa/lno) - Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev haben beim Tennis-Turnier in Barcelona das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer zehn gesetzte Kohlschreiber setzte sich nach einem Freilos in der ersten Runde am Mittwoch in seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mühelos mit 6:2, 6:1 durch.

Dagegen musste der 19 Jahre alte Hamburger Zverev an seinem Geburtstag Schwerstarbeit verrichten, um den an Nummer 15 notierten Thomaz Bellucci aus Brasilien mit 6:3, 6:7 (3:7), 7:5 zu besiegen. Zverev benötigte 2:27 Stunden für seinen Erfolg.

