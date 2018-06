Hamburg (dpa/lno) - Warten in Hamburgs Ämtern: Technische Probleme haben den Kundenverkehr in den Einwohnermeldeämtern am Mittwoch und Donnerstag erheblich eingeschränkt. Grund für die Panne am Donnerstag sei das Überspielen von Inventurdaten auf Server im Rechenzentrum gewesen, erklärte Britta Heinrich von Dataport. Der Server habe dabei so viel im Hintergrund gearbeitet, dass sich alle Kundenverfahren verlangsamten oder gar nicht erst möglich waren. Die Kunden wurden gebeten von Amtsbesuchen abzusehen. Lediglich Reisedokumente konnten abgeholt werden. Die Rechner waren am Donnerstagnachmittag wieder voll funktionsfähig.

Am Mittwoch waren ähnliche Ausfälle aufgetreten. Das lag laut Angaben von Dataport an einem Hardwarefehler im Rechenzentrum. Diese Hardwareprobleme konnten bereits am Mittwoch behoben werden.