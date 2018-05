Hamburg (dpa) - Nach dem Wechsel des Eigentümers und der Berufung eines neuen Vorstandsvorsitzenden will der Weinhändler Hawesko sein Wachstum verstärken. Es gelte, vor allem im E-Commerce das sich schnell wandelnde Käuferverhalten frühzeitig zu erkennen und für Wachstum zu nutzen, sagte Vorstandschef Thorsten Hermelink am Donnerstag in Hamburg.

Im laufenden Jahr plant der Vorstand einen stabilen Umsatz, der zuletzt bei 477 Millionen Euro lag. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jedoch von 20 auf 28 bis 29 Millionen Euro steigen. Die Dividende bleibt mit 1,30 Euro je Aktie unverändert.

Das börsennotierte Unternehmen Hawesko war Ende 2014 mehrheitlich von der Holding Tocos des Kaufmanns Detlev Meyer übernommen worden, der den langjährigen Vorstandsvorsitzenden und Großaktionär Alexander Margaritoff verdrängte. Seit Dezember führt Hermelink das Unternehmen, der zuvor beim Schuh-Einzelhändler Görtz in der Verantwortung war.

Zu Hawesko gehören der Versandhandel hawesko.de, die Einzelhandelskette Jacques' Wein-Depot und sowie weitere Groß- und Einzelhandelsunternehmen.

Mitteilung Hawesko