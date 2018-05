Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei nervenzehrenden Saison-Endspurten in der Fußball-Bundesliga hofft Dietmar Beiersdorfer, dass der Hamburger SV in dieser Spielzeit vorzeitig den Klassenverbleib sicherstellt. Am liebsten wäre dem HSV-Vorstandsvorsitzenden, wenn schon in der Partie am 32. Spieltag beim FSV Mainz 05 letzte Zweifel beseitigt würden. "Wir sind rechnerisch noch nicht gesichert, und von daher glaube ich, dass wir auch noch Punkte holen müssen - und das wollen wir tun am Samstag", sagte Beiersdorfer am Dienstag. Denn es wäre auch mit Blick auf die Kaderplanung gut, "wenn man frühzeitig für Planungssicherheit sorgt".

Gegen Mainz werden die Offensivspieler Pierre-Michel Lasogga, Michael Gregoritsch (beide Gelb-Sperre) und Nicolai Müller (Muskelfaserriss) sicher fehlen, zudem droht der Ausfall von Albin Ekdal (Oberschenkelzerrung). Dafür kehrten die Außenverteidiger Dennis Diekmeier und Gotoku Sakai ins Mannschaftstraining zurück.

Für einen kleinen Aufreger sorgte nach Medienberichten Aaron Hunt. Der Regisseur soll Coach Bruno Labbadia im Training widersprochen haben, woraufhin dieser Hunt vorzeitig zum Duschen geschickt haben soll.