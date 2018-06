Hamburg (dpa) - Edeka will die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die Übernahme von Kaiser's Tengelmann bis Ende Mai abschließen. Edeka führe die Verhandlungen regional mit den Gewerkschaften Verdi und NGG, sagte Markus Mosa, der Vorstandschef der Edeka AG, am Dienstag in Hamburg. In München und im Bereich Nordrhein seien die Verhandlungen "herausfordernd". Die Übernahme war zunächst vom Kartellamt verboten worden, dann hatte jedoch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) mit einer Ministererlaubnis den Weg dafür frei gemacht. Geknüpft ist die Erlaubnis an mehrere Bedingungen, die Edeka in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften erfüllen muss.