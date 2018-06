Braunschweig (dpa) - Als klarer Favorit starten die New Yorker Braunschweig Lions in die neue Saison der German Football League (GFL). Der deutsche Rekordmeister eröffnet die Jagd auf den elften Titel am Samstag mit einem Spiel bei den Hamburg Huskies. Die Frühform für das Team von Lions-Coach Troy Tomlin stimmt. In der Vorwoche überzeugten die American Footballspieler mit einem 21:14-Erfolg im Eurobowl-Wettbewerb bei den Vienna Vikings in Wien.

Die Generalprobe der Hamburger auf europäischem Parkett missglückte hingegen. Die Huskies hatten im Duell gegen den Nordrivalen Kiel Baltic Hurricanes ziemlich deutlich mit 33:61 das Nachsehen. Neben den Teams aus Braunschweig, Hamburg und Kiel komplettieren die Dresden Monarchs, Berlin Rebels, Berlin Adler, Düsseldorf Panther und die Hildesheim Invaders als zweites niedersächsisches Team das Achterfeld in der GFL-Gruppe Nord.

Aufsteiger Hildesheim muss allerdings noch einige Zeit auf sein erstes Match im Oberhaus warten. Am 21. Mai treten die Invaders in Düsseldorf an. Bereits eine Woche später kommt es am 28. Mai im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion zum Landesderby gegen den Nachbarn Braunschweig Lions. Die Vorfreude auf GFL-Spiele in Hildesheim ist groß. Zum Testmatch gegen die Essen Cardinals kamen immerhin 630 Fans.

Ebenso wie im Norden kämpfen in der GFL-Süd acht Mannschaften um den Einzug in die Playoffs. Vizemeister Schwäbisch Hall Unicorns, der im Vorjahr im German Bowl gegen Braunschweig verlor, unterstrich mit einem 26:21-Sieg im Saison-Eröffnungsspiel gegen Frankfurt Universe seine Ambitionen auf einen erneuten Spitzenplatz.

