Hamburg (dpa/lno) - Ein Ehepaar ist in Hamburg-Wandsbek mit einem Laster entdeckt worden, der professionell für den Kraftstoffdiebstahl ausgerüstet war. Nachdem die Polizei die beiden wegen eines Ladendiebstahls festgenommen hatte, fiel den Beamten der überladene Lkw des Paares auf. In dem Laster entdeckten die Beamten vier Industrietanks, eine Hochleistungspumpe mit Steckverbindungen und einen Ansaugstutzen. In den Tanks befanden sich 3000 Liter mutmaßlich gestohlener Dieselkraftstoff. Es bestehe der Verdacht, dass der Diesel aus Baumaschinen oder Lkw-Tanks gestohlen wurde, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit.

Polizeimitteilung