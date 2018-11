Hamburg (dpa) - Die Illustrierte "Stern" vergibt den Nannen-Preis: In sechs journalistischen Kategorien können sich die nominierten Autoren und Fotografen mit ihren Beiträgen für Magazine, Zeitungen und das Internet Hoffnung auf die Auszeichnung machen. Rund 550 Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft und Kultur sind zu der Preisverleihung am heutigen Donnerstag in Hamburg eingeladen, darunter Schauspieler wie Dietmar Bär, Sebastian Koch und Hannah Herzsprung. Durch das Programm führt "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga. Namensgeber für den nicht mehr dotierten Preis ist der "Stern"-Gründer Henri Nannen (1913-1996).

Kategorien Nannen-Preis