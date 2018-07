Hamburg (dpa/lno) - Stürmer Fabrice-Jean Picault bleibt dem FC St. Pauli erhalten. Der norddeutsche Fußball-Zweitligist gab am Freitag bekannt, dass der Club eine Option gezogen habe, mit der sich der Vertrag des 25-Jährigen um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Der in New York geborene Stürmer war im vorigen Sommer ablösefrei von Sparta Prag zum Kiezclub gewechselt. In der laufenden Saison kam Picault auf 13 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte.

"Fafa hat gezeigt, dass er ein ganz wichtiger Spieler sein kann. Er hat bei uns eine gute Entwicklung genommen, die wir mit ihm weiter fortsetzen wollen", sagte St. Paulis Sportchef Thomas Meggle. Auch Picault, der zuletzt mit Erfolg den verletzten Torjäger Lennart Thy im Sturmzentrum vertreten hat, ist glücklich über den neuen Kontrakt. "Ich bin froh, dass mir das Trainerteam das Vertrauen gegeben hat und ich der Mannschaft gerade zuletzt mit meinen Toren helfen konnte. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, um mich weiter zu verbessern."

Mitteilung FC St. Pauli