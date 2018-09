Celle (dpa) - Weil er die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) unterstützt haben soll, muss sich ein 38-Jähriger von heute an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Bis zu seiner Festnahme im November soll sich der Türke zunächst in Oldenburg und dann in Hamburg als Gebietsverantwortlicher um Organisations- und Propaganda-Angelegenheiten gekümmert haben. Seit seiner Festnahme sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ihm drohen ein bis zehn Jahre Haft, das OLG hat mindestens 17 Verhandlungstage angesetzt. Seit dem PKK-Verbot 1993 und der Einstufung als Terrorgruppe kommen in Deutschland immer wieder PKK-Unterstützer vor Gericht.

OLG-PM

