Bremerhaven (dpa/lni) - Mit der Abfahrt der MS "Albatros" beginnt am Freitagabend die Kreuzfahrtsaison 2016 in Bremerhaven. Die Reise führt über Großbritannien, Frankreich und die Niederlande zum Hafenfest nach Hamburg und zurück nach Bremerhaven. In diesem Jahr werden in der Seestadt mit 95 000 Kreuzfahrtgästen 35 Prozent mehr Touristen an und von Bord gehen als im Vorjahr, wie der Betreiber des Kreuzfahrtterminals mitteilte. Grund dafür seien vor allem größere Schiffe mit mehr Passagieren. Insgesamt werden rund 70 Anläufe von Kreuzlinern erwartet. Ende Juli liegen mit der "Albatros", "Deutschland", "Artania" und "Amadea" vier Schiffe gleichzeitig an der Kaje.

Fahrplan Kreuzfahrtsaison 2016