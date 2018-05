Nürnberg/Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgerin Carina Witthöft erhält für das Tennisturnier in Nürnberg Mitte Mai eine Wildcard. Wie der Ausrichter der mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung am Freitag mitteilte, starten damit mindestens acht Deutsche. Neben Witthöft spielen auch die Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel sowie Laura Siegemund, Annika Beck, Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam, Julia Görges und Mona Barthel in Franken. Die vierte Auflage des Turniers findet vom 14. bis 21. Mai statt. 2015 hatte die Südtirolerin Karin Knapp gewonnen.

