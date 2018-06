Hamburg (dpa/lno) - Die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, Karin Beier, setzt auch in der kommenden Spielzeit auf aktuelle, brisante Theaterstoffe. "Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft zur Zeit politisiert ist und daher auch anders auf ihre Stadttheater blickt und das Publikum dankbar dafür ist, dass wir Themen, die jetzt sehr viel diskutiert werden, auch auf der Bühne diskutieren", sagte Beier am Freitag in Hamburg. Zur Eröffnung ihrer vierten Spielzeit wird Beier am 17. September "Hysteria - Gespenster der Freiheit" frei nach Luis Buñuel inszenieren - ein Stück über eine Gesellschaft in Angst, über Abstiegsängste, Terrorängste und Versagensängste.

Deutsches Schauspielhaus