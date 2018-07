Hamburg (dpa/lno) - Ein kleiner Junge ist am Freitagmittag in einen See bei Hamburg-Steilshoop gefallen und dabei fast ertrunken. Das Kleinkind musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Genaue Angaben zum Unfallhergang konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht machen. Laut Berichten der "Hamburger Morgenpost" und des "Hamburger Abendblatts" ereignete sich der Unfall, während der Junge in einer Kindertagesstätte war. Zeugen sollen ihn mit einem Rettungsring aus dem Wasser gezogen haben. Seelsorger der Feuerwehr kümmerten sich laut Feuerwehrsprecher um die Kita-Betreuer und die anderen Kinder vor Ort.

Meldung MOPO

Meldung HA