Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den letzten Schritt zur Europa-League-Teilnahme vorerst verpasst. Gegen den Hamburger SV kamen die Rheinhessen am Samstag im vorletzten Heimspiel der Fußball-Bundesliga nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus und blieben zum achten Mal in Serie ohne einen Dreier. In einer vom Kampf geprägten Partie verdienten sich die Hamburger den Punkt mit viel Einsatz und Laufbereitschaft. Mit 38 Zählern ist den Norddeutschen eine weitere Erstliga-Saison fast sicher. Die 05er fielen vor den letzten Spielen in Stuttgart und gegen Hertha BSC auf den siebten Platz zurück.