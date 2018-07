Hamburg (dpa) - Nach packenden 70 Minuten ist Cupverteidiger SG Flensburg-Handewitt ins Finale um den DHB-Pokal eingezogen hat den Cup-Fluch der Rhein-Neckar Löwen verlängert. Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga gewann am Samstag in Hamburg das Halbfinale nach Verlängerung mit 31:30 (26:26, 14:12). Damit gehen die Mannheimer auch bei ihrer neunten Final-Four-Teilnahme leer aus und müssen weiter auf ihren ersten nationalen Titel warten.

Flensburg trifft im Endspiel an diesem Sonntag auf den Sieger aus der Partie SC Magdeburg gegen Bergischer HC. In der umkämpften Partie vor 13 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena trafen Rasmus Lauge, Thomas Mogensen und Holger Glandorf je fünfmal für Flensburg. Uwe Gensheimer warf zehn Tore für die Rhein-Neckar Löwen. Nach Hendrik Pekeler (60.) sahen in der hektischen Schlussphase Rafael Baena und Lauge ebenfalls Rot (70.).

Trotz der Belastung vom verlorenen Viertelfinal-Rückspiel am vorigen Mittwoch in Kielce (Polen) lieferten die Flensburger eine Energieleistung ab. Die Rhein-Neckar Löwen, die sechs spielfreie Tagn hatten, kämpften sich nach dem 13:16 (35.) auf 17:17 (43.) heran. Danach konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Anders Eggert rettete die Flensburger mit einem verwandelten Siebenmeter in der Schlusssekunde in die Verlängerung.

