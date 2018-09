Hyères/Frankreich (dpa) - Die Katamaran-Segler Jan Hauke Erichsen und Lea Spitzmann aus Flensburg sind beim Weltcup vor Hyères auf Platz zwölf zurückgefallen. Die bislang in der nationalen Olympia-Ausscheidung führenden Kieler Paul Kohlhoff und Carolina Werner lagen nach den Fahrten am Freitag nur auf Platz 24.

Damit würden beide Paare die Qualifikationskriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Olympischen Spiele in Rio nicht erfüllen. Gefordert ist von den Olympia-Startern nicht nur ein Punktsieg gegen die nationalen Rivalen, sondern auch ein Platz unter den besten zehn Nationen zum Abschluss der dreiteiligen Ausscheidungsserie, die für die Mixed-Katamaran-Teams am 1. Mai vor Hyères endet.

Der Weltcup wird für die Nacra-17-Segler am Samstag mit drei Wettfahrten fortgesetzt und endet am Sonntag mit dem Medaillenrennen der besten zehn Teams wie auch in allen weiteren neun olympischen Segel-Disziplinen.

Segel-Weltcup Hyères