Hamburg (dpa/lno) - Zwei Menschen sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Bahrenfeld verletzt worden. Einer der Fahrer sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, beide Verletzten seien aber ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Autos, eines davon ein Maserati, seien aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.