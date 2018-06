Hamburg/Kiel (dpa/lno) - 6500 Menschen haben nach Angaben des DGB an den traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit in Hamburg teilgenommen. Allein zu einem Marsch von der S-Bahnstation Hasselbrook zum Museum der Arbeit im Stadtteil Barmbek kamen demnach 5500, darunter auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Weitere 600 hätten sich in Bergedorf und 400 in Harburg versammelt, hieß es. In Kiel zählte der Deutsche Gewerkschaftsbund am Sonntag 1500 Kundgebungsteilnehmer.

DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn kritisierte in Bargteheide (Kreis Stormarn) den Vorschlag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, die Lebensarbeitszeit und das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Dies sei nur eine verkappte Rentenkürzung. "Man könnte auch sagen: Je dichter die Rente an das Sterbedatum rückt, desto besser für die Rentenkasse."

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger wandte sich gegen die AfD und Rechtsextremisten: "Wir sagen Nein zu den alten Nazis und Nein zu den neuen Rechtspopulisten." Sie sprach sich auch gegen die Volksinitiative "Hamburg für gute Integration" aus: "Wir dürfen uns nicht in Auseinandersetzungen verheddern, die Hamburg nur weiter spalten."