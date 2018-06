Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr ist im vergangenen Jahr zu so vielen Einsätzen gerufen worden wie nie zuvor. 280 473 Mal rückten die Feuerwehrleute aus, sagte Feuerwehrchef Klaus Maurer bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Montag in Hamburg. Man habe ein herausforderndes Jahr hinter sich, in dem vor allem Großbrände wie die der Bunker einschneidende Ereignisse gewesen seien. Pro Tag sei die Feuerwehr zu durchschnittlich knapp 770 Einsätzen gerufen worden. Ursache des Anstiegs seien viele Großbrände, Stürme und vermehrte Alarme beim Rettungsdienst und Hilfeleistungen gewesen. Zu Bränden fuhr die Feuerwehr 11 424 Mal. Es waren 15 Brandtote zu beklagen, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit neun Brandtoten.

