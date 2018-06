Hamburg (dpa) - Für den Intendanten des Hamburger Ohnsorg-Theaters, Christian Seeler, gehörte Uwe Friedrichsen "zu den ganz großen Schauspielern, die Deutschland hatte". "Mit welcher Leidenschaft und Energie Uwe Friedrichsen Theater gespielt hat, das hat das gesamte Ensemble tief beeindruckt", sagte Seeler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Für Friedrichsen sei jede Vorstellung eine Premiere gewesen, und er habe sich auch in hohem Alter in keiner Vorstellung geschont. "Er liebte die plattdeutsche Sprache, und es war ihm eine Herzensangelegenheit am Ohnsorg-Theater in seiner Muttersprache zu spielen", sagte der Intendant. Friedrichsen war bereits am Samstag im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben.

