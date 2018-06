Hamburg (dpa/lno) - Der Ablehnung der grünen Gentechnik in Europa ist nach Ansicht des amerikanischen Biologen Matan Shelomi wirtschaftlich motiviert. Alle wissenschaftlichen Studien zeigten, dass genveränderte Nahrungsmittel genauso sicher für den Verzehr seien wie herkömmliche, sagte der Insektenforscher vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Die europäischen Landwirte lehnten Gen-Pflanzen dennoch ab, weil sie damit nicht zusätzliche Gewinne machen könnten. Der Biologe will seine Argumente am Freitag auf einer Konferenz der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften in Hamburg vortragen.

Veranstaltung Skepkon