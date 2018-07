Hamburg (dpa/lno) - Zum Auftakt der Trainingswoche vor dem vorletzten Saisonspiel beim 1. FC Nürnberg konnte Trainer Ewald Lienen vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gleich mehrere Rückkehrer begrüßen. So nahmen Ryo Miyaichi, der im Heimspiel gegen 1860 München (0:2) wegen einer Kniereizung nicht im Kader gestanden hatte, ebenso wie Jan-Philipp Kalla und Lennart Thy in Hamburg wieder am Mannschaftstraining teil, teilte der Kiezclub am Dienstag mit.

Dagegen konnten Sebastian Maier (Oberschenkelverletzung), Jeremy Dudziak (muskuläre Probleme) und John Verhoek (Sprunggelenksblessur) lediglich ein individuelles Programm absolvieren. Das Punktspiel beim Tabellendritten aus Nürnberg findet am Sonntag (15.30 Uhr) statt.

Mitteilung FC St. Pauli