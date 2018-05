Hamburg (dpa/lno) - Das freiwillige Wiederholen der 10. Klasse zur Notenverbesserung soll in Hamburg bald der Vergangenheit angehören. Künftig sollen nur noch jene Jugendlichen eine Ehrenrunde drehen dürfen, bei denen dadurch der Erwerb eines höheren Abschlusses erwartet werden könne, kündigte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes an. Ob damit zu rechnen sei, entschieden Schulaufsicht und Lehrer.

Es komme immer öfter vor, dass Schüler problemlos ihren Abschluss schafften, die Klasse danach aber trotzdem wiederholen wollen, sagte Rabe. "Häufig steht dahinter nicht nur, dass sie ihre Noten verbessern wollen, sondern häufig steht dahinter auch die Ratlosigkeit, was eigentlich kommen würde, wenn sie jetzt von der Schule abgehen." Dadurch entstünden sinnlose Schleifen.

"Wir wollen niemanden daran hindern, einen höheren Schulabschluss zu schaffen", sagte Rabe. Aber nur zur Notenverbesserung oder aus Ratlosigkeit solle ein Wiederholen nicht mehr möglich sein. "Aber: Für diejenigen, die tatsächlich ihre Noten verbessern wollen, die verweisen wir mit dieser Schulgesetzänderung darauf, dass das trotzdem geht - nämlich im Berufsschulsystem", sagte Rabe.