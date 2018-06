Hamburg (dpa/lno) - Die Hansestadt Hamburg hat sich bei der Barrierefreiheit laut einer Umfrage auf den dritten Platz unter Deutschlands Metropolen verbessert. Vor ihr lägen nur noch München und Frankfurt/Main, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact AG im Auftrag der Sozialorganisation und Fernsehlotterie Aktion Mensch. Hinter Hamburg lägen Berlin und Köln. 2012 habe Hamburg noch auf dem fünften Platz gelegen. Anlass der repräsentativen Umfrage ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai.

Der Umfrage zufolge bestätigten 39 Prozent der Hamburger, dass ihre Stadt viel für Menschen mit Behinderung mache. Die Hälfte der Befragten sei zudem der Meinung, dass Behinderte heute besser in das gesellschaftliche Leben der Hansestadt eingebunden seien. 2012 seien das nur 29 Prozent gewesen. Handlungsbedarf sehen 81 Prozent der Hamburger im öffentlichen Nahverkehr, in Zügen und Flugzeugen, gefolgt vom Wunsch nach Verbesserungen beim Wohnen, bei der Nutzbarkeit der öffentlichen Infrastruktur und bei der Zugänglichkeit von Gebäuden und Plätzen.