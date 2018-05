Hamburg (dpa/lno) - Von Barbara Wussow bis Jochen Busse: In der kommenden Spielzeit sind wieder zahlreiche Fernsehstars zu Gast in der Komödie Winterhuder Fährhaus. "Es ist unserem Team eindrucksvoll gelungen, das Theater modern, zeitgemäß und vielfältig aufzustellen und die Herausforderungen der Zeit anzunehmen", sagte Intendant Michael Lang am Dienstag in Hamburg. Es ist seine letzte Spielzeit als Intendant der Privattheaterbühne. Im August 2017 wird Lang den langjährigen Ohnsorg-Intendanten Christian Seeler ablösen. In der Spielzeit 2014/2015 hatten insgesamt 175 701 Menschen die 593 Veranstaltungen im Winterhuder Fährhaus besucht.

Komödie Winterhuder Fährhaus