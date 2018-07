Hamburg (dpa/lno) - Ein 22-Jähriger muss sich von heute an vor dem Hamburger Landgericht wegen Mordes verantworten. Der junge Mann soll dem neuen Partner seiner Ex-Freundin am 1. November vergangenen Jahres im Stadtteil Klein Borstel aufgelauert und ihn mit einer Eisenstange niedergeschlagen haben. Erst Stunden nach der Tat wurde das Opfer auf einem Gehweg gefunden. Der 27-Jährige starb später an den Folgen der Verletzungen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sind für den ersten Verhandlungstag noch keine Zeugen geladen.