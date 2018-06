Hamburg (dpa/lno) - Ein 90 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in seiner eigenen Wohnung in Hamburg-Barmbek-Süd von einem Räuber-Pärchen überfallen worden. Nach Polizeiangaben öffnete der Rentner die Tür, als es klingelte. Eine Frau und ein Mann gaben an, Teppiche verkaufen zu wollen und drangen gegen den Willen des Mieters in die Wohnung. Als die beiden die Teppiche ablegten, bedrohten sie den 90-Jährigen mit einem Messer und forderten Bargeld. Nach der Übergabe eines dreistelligen Geldbetrages verließen die 30- bis 40-jährige Täterin und der 40 bis 50 Jahre alte Täter die Wohnung. Die Teppiche ließen die Täter zurück.

Pressemeldung Polizei