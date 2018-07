Hamburg (dpa) - Schwere Tumulte haben beim Wiegen vor der Box-Europameisterschaft im Schwergewicht zwischen dem Briten Dereck Chisora und Kubrat Pulew aus Bulgarien für einen Eklat gesorgt. Anlass war am Freitag in Hamburg eine Attacke eines aus dem Pulew-Lager stammenden Fans, der Chisora während des Foto-Termins mit einer Wasserflasche schlug.

Chisora, der sich eine England-Fahne um den Mund gewickelt hatte und damit so wirkte, als ob er sich selbst einen Maulkorb verpasst hatte, war danach nicht mehr zu beruhigen. Der Brite verfolgte den vermeintlichen Angreifer durch den Ballsaal des Nobelhotels und legte sich dabei auch mit Sicherheitsleuten an. Anschließend soll der Profiboxer auch in einer Hotel-Küche randaliert haben. Promotor Kalle Sauerland wirkte sichtlich geschockt und sagte: "Man weiß ja, wie Chisora reagiert, wenn man ihn provoziert." Welche genauen Konsequenzen der Vorfall haben wird, konnte Sauerland nicht sagen. "Ich vermute aber, dass es für beide Seiten Strafen geben wird", sagte er.

Der Kampf findet am Samstagabend in der Barclaycard Arena in Hamburg statt und wird vom Privatsender Sat.1 ab 22.50 Uhr live übertragen. Chisora brachte beim Wiegen 109,7 Kilogramm auf die Waage, Pulev 113,0 Kilogramm.

