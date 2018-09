Hamburg (dpa/lno) - Ein neues Faltblatt "Hilfe, mein Baby schreit so viel" warnt Eltern vor den Gefahren des Schüttelns. Die Neuauflage, fachlich überarbeitet und in leichte Sprache übersetzt, verfolge vor allem zwei Ziele, teilte die Sozialbehörde am Freitag mit. Zum einen sollen Eltern darüber aufgeklärt werden, dass sie ihr Baby niemals schütteln dürfen. Dadurch werde die Gesundheit gefährdet - bis hin zu einer möglichen Behinderung oder sogar zum Tod des Kindes. Zum anderen erkläre das Faltblatt den Eltern, was ihrem Baby helfen kann sich zu beruhigen, was sie selbst tun können, wenn sie sich in einer solchen Situation befinden und wo sie Hilfe und Unterstützung finden.

Infos zum Faltblatt