Hamburg (dpa/lno) - Der 827. Hafengeburtstag in Hamburg hat in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter bislang rund 1,6 Millionen Besucher angelockt. "Der herrliche Sonnenschein hat dafür gesorgt, dass so viele Hamburgerinnen und Hamburgern sowie auswärtigen Besucher da waren wie selten", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Sonntag. Auch die Polizei zog eine positive Bilanz des viertägigen maritimen Volksfests. "In Anbetracht der vielen Menschen war es sehr ruhig", sagte eine Sprecherin. Als Höhepunkt am Finaltag gilt die traditionelle Auslaufparade mit mehr als 300 Schiffen.

