Hamburg (dpa) - Der ehemalige Hockey-Bundestrainer Bernhard Peters hat die Arbeit von Trainer Pep Guardiola beim FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt. "Er hat eine Wahnsinnsstabilität hereingebracht. Ich finde, dass Guardiola den Club und den deutschen Fußball mit seinen Ideen bereichert hat", sagte der Direktor Sport des Hamburger SV am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Spanier habe herausragend gearbeitet. Nur so seien vier deutsche Titel in Serie und drei Champions-League-Halbfinals machbar gewesen. "Man muss auch Glück haben in der Champions League, das Glück war nicht so auf seiner Seite", befand Peters.

