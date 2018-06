Hamburg (dpa) - Ein letztes Mal hallten die "Ivica"-Rufe durch das Volksparkstadion und Ivica Olic genoss es in vollen Zügen. "Ihr seid die besten Fans der Welt", rief ihnen der Stürmer des Hamburger SV nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg durchs Megafon zu. Und schwärmte hinterher: "Hier hatte ich mein erstes Bundesliga-Spiel und ich habe davon geträumt, dass ich hier auch mein letztes haben werde."

Der 36-Jährige bekam von Trainer Bruno Labbadia mit der Einwechslung einen würdigen Abschied. "Wir wollten Olic den Sieg schenken", sagte Aaron Hunt mit Bedauern.

Wie es für den beim HSV schon lange aussortierten Dauerläufer weiter geht, weiß er selbst nicht. Zwischen 2007 und 2009 schoss er noch 29 Tore, nach seiner Rückkehr im Winter 2015 aus Wolfsburg aber nur zwei. "Es ist alles offen, ich habe noch Lust zu kicken, aber es muss passen mit der Familie", sagte Olic. Die zuletzt unbefriedigende Zeit wird der durchtrainierte Publikumsliebling schnell abhaken.

Der Kroate war für zwei Millionen Euro zum HSV zurückgekommen. So richtig bereut hat es der Flügelflitzer nie, dafür liegt ihm der Verein zu sehr am Herzen. "Ich wünsche dem HSV und seinen tollen Fans, dass es bald besser läuft", sagte Olic und erinnerte kurz an spannende Europa-Pokal-Abende vor sechs Jahren.

