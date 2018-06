Hamburg (dpa) - Die so genannte Rucksack-Affäre hat nach Angaben des HSV-Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer nichts mit der Trennung von Sportchef Peter Knäbel zu tun. "Wir waren unterschiedlicher Auffassung, was Personal und Kaderplanung angeht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt. Tags zuvor hatte der Verein die Trennung von Knäbel bekanntgegeben.

Im vergangenen Jahr waren brisante Vertragsdetails der Hamburger Spieler, die Knäbel in seinem Rucksack mitgeführt hatte, an die Öffentlichkeit gelangt. Knäbel gab seinerzeit an, man habe ihm den Rucksack entwendet. Die in die Affäre eingeschaltete Polizei hat die Ermittlungen mittlerweile eingestellt. Der HSV stellte sich damals hinter Knäbel, der durch die Affäre aber viel Renommee einbüßte. "Mit der aktuellen Situation" habe das nichts zu tun, sagte Beiersdorfer.

Beiersdorfer will die Arbeit von Knäbel mit übernehmen. Dafür müsse er sich an anderer Stelle etwas rausnehmen. Kritik an seiner eigenen Arbeit wollte Beiersdorfer nicht akzeptieren. Die Entwicklung des HSV sei positiv. Es sei klar gewesen, dass es ein langer Prozess werde, um den HSV wieder nach vorne zu bringen.

