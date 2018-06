Frankfurt/Main/Hamburg (dpa) - Der frühere CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep ist tot. Der gebürtige Hamburger starb am Montag im Alter von 90 Jahren in Kronberg im Taunus, wie sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre um Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl wurde Leisler Kiep von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, von dem Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber eine Million Mark als Spende erhalten und diese nicht ordnungsgemäß im Rechenschaftsbericht der Partei aufgeführt zu haben. 2004 wurde Leisler Kiep wegen Falschaussage in der Spendenaffäre rechtskräftig verurteilt. Kiep war von 1971 bis 1992 Bundesschatzmeister der CDU.