Hamburg (dpa/lno) - Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood haben sich aus Protest gegen die Jahrestagung Kerntechnik des Deutschen Atomforums in Hamburg vom Dach des Congress Centers (CCH) abgeseilt. Dabei entrollten sie am Dienstag an der Fassade ein Banner mit einem Totenkopf und dem Slogan "Urantransporte stoppen! Sofort!". Gleichzeitig verlangten sie unter anderem die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen und den Stopp sämtlicher Atomtransporte. Außerdem müsse die Atomindustrie die Kosten zur Abwicklung der Kernkraftwerke vollständig übernehmen. Das Deutsche Atomforum und die Kerntechnische Gesellschaft veranstalten bis Donnerstag im CCH ihre Jahrestagung. Sie gilt als eines der wichtigsten Treffen der Atombranche.