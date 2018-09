Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Industriebetriebe haben im vergangenen Jahr ihre Produktion um drei Prozent gesteigert. Insgesamt stellten sie Waren im Wert von 31,1 Milliarden Euro her, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Den größten Anteil mit 27 Prozent hatte die Produktion von Schiffen, Lokomotiven und Flugzeugen sowie von Autos und Fahrzeugteilen. Allein in diesen Bereichen seien Werte in Höhe von 8,5 Milliarden Euro geschaffen worden - 18 Prozent mehr als 2014. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Metallproduktion mit einem Anteil von 6,5 Milliarden Euro oder 21 Prozent sowie die Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen mit 4,7 Milliarden Euro oder 15 Prozent.

Insgesamt konnten laut Statistikamt jedoch nur 9 der 23 untersuchten Bereiche zulegen. Den größten Rückgang - verursacht durch den Ölpreisverfall - verzeichnete die Produktion von Mineralöl- und Kokereierzeugnissen. Deren Produktionswert lag im vergangenen Jahr bei 2,6 Milliarden Euro - 19 Prozent weniger als 2014. Auch der Maschinenbau nahm ab, verlor im Vergleich zu 2014 acht Prozent.