Hamburg (dpa/lno) - Für Fußball-Profi Aaron Hunt vom Hamburger SV ist die Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldakteur musste sich einer Mandeloperation unterziehen und fällt etwa drei Wochen aus. Das berichtete HSV-Trainer Bruno Labbadia nach dem Training am Mittwoch. Grund für den Eingriff war die Tatsache, dass Hunt in dieser Saison "häufig Entzündungen" beklagt habe, erklärte Labbadia weiter. Daher hatte der verletzungsanfällige Spielmacher auch mehrere Partien verpasst. Insgesamt kam Hunt auf 21 Punktspiel-Einsätze, in denen ihm zwei Treffer für den HSV gelangen.

Dafür kann Labbadia im letzten Punktspiel am Samstag beim FC Augsburg wohl wieder mit Nicolai Müller planen. Der offensive Mittelfeldakteur hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und konnte am Mittwoch voll am Trainingsbetrieb teilnehmen, teilte der HSV via Twitter mit. Kollege Ivo Ilicevic (Kniebeschwerden) beschränkte sich auf Kraftübungen.

