Hamburg (dpa/lno) - Ob klassische Meisterwerke der Kunstgeschichte oder ein sechs Meter langes Dinosaurierskelett: Der amerikanische Künstler Nathan Sawaya (42) fertigt Kunstwerke aus Millionen von Legosteinen. "Bereits als Kind habe ich entdeckt, dass man aus Legosteinen alles bauen kann, was man möchte", sagte der 42-Jährige am Mittwoch in Hamburg. Von Donnerstag an bis zum 19. Juli sind erstmals in Deutschland rund 85 seiner Kunstwerke in der Kulturcompagnie in der Hamburger Hafencity zu sehen. Die Ausstellung "The Art of the Brick" hat nach Veranstalterangaben weltweit bereits mehr als 1,5 Millionen Besucher angelockt.

