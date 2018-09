Hamburg (dpa) - Der renommierte Ben-Witter-Preis geht in diesem Jahr an den Feuilletonisten und Essayisten Nils Minkmar. Die Jury der Ben-Witter-Stiftung ehre damit einen "lebensklugen Beobachter unserer kleinen Welt, der sich seinen freien Blick und sanften Spott bewahrt hat", teilte die Zeit-Verlagsgruppe am Mittwoch in Hamburg mit. "Minkmars Kolumnen stehen eigensinnig quer zum medialen Mainstream, sind brillant formulierter Ein- und Widerspruch, stets der leisen Stimme der Vernunft verpflichtet", so die Jury weiter. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis soll am 26. September im Hamburger Literaturhaus verliehen werden. Er erinnert an den 1993 gestorbenen Hamburger Schriftsteller und Journalisten Ben Witter.

