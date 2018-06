Hamburg (dpa/lno) - Im Streit mit Anwohnern um die Errichtung einer Unterkunft für rund 700 Flüchtlinge hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht einen Baustopp aufgehoben. Die Arbeiten könnten vorerst fortgesetzt werden, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch zu der Entscheidung im Eilverfahren. Ob es dabei bleibe, hänge nun davon ab, ob die Anwohner Klage einreichten. In diesem Fall müsse eine Entscheidung in einem sogenannten Hauptsacheverfahren fallen.

Am 9. März hatte das Verwaltungsgericht als untere Instanz den Vollzug der Baugenehmigung untersagt. Die Stadt legte dagegen Beschwerde ein, womit sie nun Erfolg hatte. Zur Begründung erklärte das Oberverwaltungsgericht, die Anwohner würden voraussichtlich nicht in ihren Rechten verletzt. Die konkreten Auswirkungen des Bauvorhabens auf ihre Grundstücke seien zumutbar.

Flüchtlingskoordinator Anselm Sprandel erklärte: "Wir freuen uns, dass nun der Weg frei ist für die Errichtung einer Folgeunterkunft." So könnten die zentralen Erstaufnahmen entlastet werden. In den Folgeunterkünften sei die Integration der Flüchtlinge besser möglich. Der Betreiber Fördern & Wohnen werde nun zügig weiterbauen.

Beschluss des OVG

Pressemitteilung