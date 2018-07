Rom (dpa/lno) - Alexander Zverev aus Hamburg hat beim Masters-Series-Turnier in Rom eine Überraschung gegen den langjährigen Tennis-Weltranglisten-Ersten Roger Federer verpasst. Der 19 Jahre alte Norddeutsche musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde nach 1:27 Stunden Spielzeit mit 3:6, 5:7 geschlagen geben. Der Schweizer Federer trifft bei der mit 4,3 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung jetzt auf Dominic Thiem aus Österreich. Federer hatte zum Auftakt ein Freilos.

Dem deutschen Talent Zverev traut der 34-Jährige den Sprung unter die besten Zehn zu. "Ich habe mit Sascha bereits trainiert. Er hat alle Möglichkeiten, ein Top-Spieler zu werden", sagte er dem Magazin "Sport Bild". "Sein Ziel sollte sein, in den nächsten zwei Jahren die Top Ten zu erreichen. Das traue ich ihm zu. Er hat ein tolles Umfeld und einen klaren Kopf. Auch das ist sehr wichtig für den Erfolg."

Erfolge von Federer auf ATP-Homepage

Turnier-Tableau