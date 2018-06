Augsburg (dpa/lno) - Markus Weinzierl will zum Abschluss einer turbulenten Saison noch einmal mit dem FC Augsburg siegen - und dann "Servus" sagen? "Wir haben am Samstag das letzte Saisonspiel, und danach werde ich mich natürlich irgendwie äußern", sagte der FCA-Trainer zwei Tage vor der Partie gegen den Hamburger SV. Vorher wolle er nichts sagen, "weil ich nicht in die Zukunft schauen kann und weil nichts klar ist".

Sein Wechsel zum FC Schalke 04 wird trotz eines Vertrages beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten bis ins Jahr 2019 erwartet und könnte nur bei der Zahlung einer hohen Ablöse zustande kommen. Nach kolportierten 1,8 Millionen Ablöse, die RB Leipzig dem FC Ingolstadt für den Transfer von Trainer Ralph Hasenhüttl überweist, will der FCA deutlich mehr. "Ich werde mich nach dem Spiel für die Saison bedanken am liebsten mit drei Punkten. Wir haben eine tolle Unterstützung erlebt und grandiose Europapokalabende gefeiert", meinte Weinzierl.

Mit einem Sieg über den HSV könnte Augsburg (38) am FC Ingolstadt (40) vorbeiziehen. "Es ist ein Riesenunterschied, ob du auf Platz 10 oder 15 landest. Ich hoffe, dass wir Ingolstadt mit drei Punkten überholen, dass wir dadurch die zweite Kraft in Bayern in der Tabelle darstellen, so wie es sich gehört", erklärte der FCA-Trainer. Verzichten muss er gegen die Hamburger auf die verletzten Ja-Cheol Koo (Zeh gebrochen) und Jeffrey Gouweleeuw (Sprunggelenksoperation).

