Hamburg/Gütersloh (dpa/lno) - Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr baut seinen Geschäftsbereich unternehmensnahe Mediendienstleistungen - Content Communication - aus. Unter dem Dach des neugegründeten Unternehmens Territory werden unter anderem G+J Corporate Editors in Hamburg, die Medienfabrik in Gütersloh sowie Firmen für Personalmarketing und Digital-Kommunikation zusammengefasst, wie Gruner + Jahr am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Nach Verlagsangaben entsteht ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 130 Millionen Euro, 850 Mitarbeitern und 14 Standorten in Deutschland. Vorstandschef (CEO) wird der bisherige G+J-Verlagsgeschäftsführer Soheil Dastyari.

