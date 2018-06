Hamburg (dpa/lno) - Bei der Leiche, die am Donnerstag in einem Rückhaltebecken der Bille in Hamburg-Lohbrügge entdeckt wurde, handelt es sich um eine 84-jährige Frau. Die Seniorin habe in einem Pflegeheim in der Nähe gewohnt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Passanten hatten nach Angaben der Feuerwehr die leblose Person im Wasser gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. In dem Gewässer wurde auch der Rollator der Frau gefunden.