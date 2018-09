Hamburg (dpa/lno) - Nach mehrwöchigem Umbau wird das Hamburger Auswanderermuseum Ballinstadt am Wochenende wiedereröffnet. Mit rund 2500 Quadratmetern ist die neue Ausstellung rund 500 Quadratmeter größer als die bisherige. "Aber nicht nur räumlich, sondern vor allem inhaltlich wurde das Museum umfassend erweitert", sagte Geschäftsführer Volker Reimers am Freitag in Hamburg. Die neue Schau soll die Besucher auf eine spannende Reise durch die Ein- und Auswanderungsgeschichte über vier Epochen hinweg mitnehmen.

Die Ballinstadt wurde 2007 auf der Elbinsel Veddel eröffnet - genau an dem Ort, an dem der Hamburger Reeder Albert Ballin 1901 die ersten Auswandererhallen hatte errichten lassen. Mehr als fünf Millionen Menschen verließen zwischen 1850 und 1939 Deutschland von Hamburg aus mit dem Schiff, um in Amerika ein besseres Leben zu finden.

Ballinstadt